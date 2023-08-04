Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği tespit edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve S.K. ile H.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.