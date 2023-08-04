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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği tespit edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve S.K. ile H.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tosya ilçesine uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği tespit edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede durdurulan bir araçtaki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki S.K. ve H.Ç, yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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