Tosya'da traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandu.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Tosya Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 BP 9400 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan traktör ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU