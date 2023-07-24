Tosya'da traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandu.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Tosya Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 BP 9400 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan traktör ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel