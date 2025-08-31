Tosya'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki İ.K., bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ekipleri, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AZE 485 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye (74) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
