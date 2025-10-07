Tosya'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybeden TIR şoförü Adnan Ardahanlı (65) çeltik tarlasına girerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yoldan çıkıp çeltik tarlasına giren TIR'ın şoförü Adnan Ardahanlı (65), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Akbük köyü mevkisinde meydana geldi. Adnan Ardahanlı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 05 AEK 839 plakalı TIR, yoldan çıkıp çeltik tarlasına girdi. Çamura saplanan TIR hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Adnan Ardahanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ardahanlı'nın cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel