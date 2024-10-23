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Tosya'da Tarihi Belediye Çifte Hamamı Yangında Zarar Gördü

Tosya'da Tarihi Belediye Çifte Hamamı Yangında Zarar Gördü
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Tarihi Belediye Çifte Hamamı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında Tarihi Belediye Çifte Hamamı zarar gördü.

Tarihi Mer'aşi Abdurrahman Paşa Cami yanında bulunan Tarihi Belediye Çifte Hamamı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen hamam kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

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