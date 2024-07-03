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Tosya'da Şiddetli Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Fırtına nedeniyle çatının parçaları çevredeki apartmanların bahçelerine, ağaçlara ve elektrik hatlarına düştü. Otluk alandaki yangın ise söndürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir okulun çatısını uçurdu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Fen Lisesi'nin çatısı uçtu. Çatının parçaları, çevredeki apartmanların bahçelerine, ağaçlara ve elektrik hatlarına düştü.

Ağaçların dalları kırılırken, ilçenin elektriği kesildi.

Otluk alandaki yangın söndürüldü

Kösen köyü Muhtarı Vehbi Arslan, gazetecilere, köy cami minaresinin metal olan kısmının fırtına nedeniyle yerinden koparak bir deponun çatısına saplandığını söyledi.

Aynı zamanda yıldırım düşmesi sonucu köylerindeki otluk alanda yangın çıktığını belirten Arslan, "Tosya Orman İşletme ve Tosya Belediyesi yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Yine çıkan fırtınada bir depo çöktü. Meydana gelen olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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