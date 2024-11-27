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Tosya'da şehit Celal Yavuz kabri başında anıldı

Tosya'da şehit Celal Yavuz kabri başında anıldı
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Şehit Polis Memuru Celal Yavuz Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit Polis Memuru Celal Yavuz Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Muş'ta 1996 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Celal Yavuz için Tosya Kösen köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP Tosya İlçe Başkan Vekili Mehmet Sami Özcan, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Ülkü Ocakları Tosya İlçe Başkanı Mehmet Emin Kutlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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