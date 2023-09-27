Tosya'da sahte bandrollü makaron ve tütün operasyonu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonunda sahte bandrollü 49 bin 650 makaron, 4 pipo ve 8,5 kilo tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 2 iş yerinde yapılan aramada, sahte bandrollü 42 bin 400 boş makaron, 7 bin 250 doldurulmuş makaron, 4 pipo ve 8,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.