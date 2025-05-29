Tosya'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları Üretimi Durdurdu

Tosya'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları Üretimi Durdurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'nde su baskınları meydana geldi ve üretim durduruldu. Belediyenin ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen su baskınları nedeniyle üretim durduruldu.

Tosya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde olumsuzluklara yol açtı. Yollarda su birikintileri oluşurken, pek çok fabrikada su baskınları meydana geldi. Tosya Belediyesi ekipleri, fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin üretimi durduruldu. Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında da su seviyesi yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Çalışanlar, ürünleri su baskınından korumak için uğraş verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti

Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.