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Tosya'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Tosya'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sağanak yağış sonrasında oluşan su birikintisi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yağış sebebiyle D100 karayolunda su birikintileri oluştu. Yolda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sağanak yağış sonrasında oluşan su birikintisi araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Kadtamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle D100 karayolunda su birikintileri oluştu. Yolda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler su birikintilerinin oluştuğu noktalardan hızlarını düşürerek geçebildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yağışların ardından kavşaklarda oluşan ve kazaya davetiye çıkartan su birikintilerine karşı çözüm üretilmesini istedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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