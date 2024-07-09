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Tosya'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları Yaşandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar uyarıldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev iş yerlerinde su baskınları yaşandı, trafikte aksamalar oldu. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar sağanağa karşı uyarıldı.

Kastamonu'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Tosya ilçe merkezinde yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Yağmura yakalananlar balkon altı ve otobüs durağı gibi üstü kapalı alanlara sığındı. Sağanaktan korunmak için su birikintileri içinde koşan bir sokak köpeği de kameraya yansıdı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Tosya Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı mücadele çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları inceledi. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, "Yoğun yağmur nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması, ayrıca vatandaşlarımızın araçlarını menfez ağızlarına ve yol kenarlarına park etmemeleri önemle duyurulur" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kastamonu Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez, Taşköprü, Araç ve İhsangazi ilçelerinde saat 14.00'ten 20.00'ye kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanakların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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