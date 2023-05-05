Tosya'da parklara 40 bin hercai menekşe dikildi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 40 bin hercai menekşenin dikildiğini belirtti.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hedeflerinin yemyeşil bir Tosya olduğuna işaret etti.

Tosya Belediyesine ait seralarda başlatılan kapasite artırım çalışmalarının neticesinin alındığına işaret eden Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"İç ve dış mekan süs bitkilerinin daha fazla üretilmesi için gerekli ortamlar sağlanarak şehrimizin güzelliğine güzellik katacak birimimiz daha kompleks bir hal almıştı. Dört mevsim boyunca hava şartlarına uygun süs bitkilerinin yetiştirilmesi için tüm şartlar sağlanarak üretim artırıldı ve bahar çiçeği olan 40 bin hercai menekşe yerini aldı. Yaz mevsimi boyunca yine yeşil alanlarımızı renklendirecek, 50 bin kadife, 30 bin petunya, 30 bin şeker begonya ve 5 bin dahlia çiçeği de hazır. Yine seralarımızda yıl boyunca aralıksız şekilde çok yıllık dış mekan süs bitkilerinin köklendirilmesi ise devam ediyor."