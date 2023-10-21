Tosya'da Otomobilin Düşen Bebeği Ezmesi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir sürücü seyir halindeki otomobilinden düşen 1,5 yaşındaki bebeğini ezdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan bebek için seferber oldu.

Seyir halindeki aracından düşen bebeğini ezdi

Sağlık ekipleri ağır yaralanan bebek için seferber oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir sürücü seyir halindeki otomobilinden düşen 1,5 yaşındaki bebeğini ezdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan bebek için seferber oldu.

Olay, Tosya'da Kastamonu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilden 1,5 yaşındaki Muhammed Y., bilinmeyen sebeple aracın kapısının açılması üzerine düştü. Bebeğinin düştüğünü fark edemeyen sürücü, bu sefer düşen bebeğine çarptı. Kazada ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Muhammed Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Muhammed Y., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan bebeğin yaşatılabilmesi için sağlık ekipleri seferber olurken, bebeğin Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.