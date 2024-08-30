Tosya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Çalışkan'a otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Çalışkan hayatını kaybetti. Cesedi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.Y. yönetimindeki 34 BLR 889 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Çalışkan'a (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Çalışkan yaşamını yitirdi.
Çalışkan'ın cesedi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.