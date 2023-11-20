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Tosya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.