Tosya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. idaresindeki 34 YB 8841 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki K.O. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU