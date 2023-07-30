Tosya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu İ.Ç. idaresindeki 06 BS 4841 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada otomobil sürücüsü İ.Ç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel