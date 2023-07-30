Tosya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.