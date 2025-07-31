Tosya'da Otomobil Kanala Düştü: 2 Yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde D 100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki kanala düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosya ilçesi D 100 kara yolu Zincirli Köyü mevkisinde meydana geldi. Celalettin Kırca yönetimindeki 81 ADK 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan beton kanala düştü. Kazada sürücü ile Büşra Kırca yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.