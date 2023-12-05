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Tosya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

A.Ş. (47) yönetimindeki 37 ACL 781 plakalı motosiklet, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkisinde, karşı yönden gelen M.K'nin (39) kullandığı 37 KD 426 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Kastamonu Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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