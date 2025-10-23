Haberler

Tosya'da Oto Tamir Servisinde Yangın: Usta ve Çırak Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir oto tamir servisinde, tamir edilen otomobilin yakıt deposunun alev alması sonucu bir usta ve çırak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde tamir bakım servisindeki otomobilin bir anda alev alması sonucu usta ve çırağı yaralandı. Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tosya Metal Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir bakım servisinde meydana geldi. İş yerinde çalışan usta Onur Güler (20) ile çırağı Tosya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Sefah Sabah (15), servise getirilen otomobili tamir etmeye çalışırken, aracın yakıt deposu alev aldı. Bir anda parlayan alevler tüm aracı sardı. Alevlerin arasında kalan Güler ve Sabah, koşarak kendilerini dışarıya attı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Daha sonra ihbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yaralanan usta ve çırağı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde aracın bir anda alev aldığı, parlayan alevlerin iş yerinden dışarıya taştığı, kıyafetleri kısmen yanan usta ve çırağın ise kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
