Tosya'da oto sanayi ustalarına İSG eğitimi verildi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren oto sanayi ustalarına İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi.

Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarları Esnaf Odası ile Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizesinde Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde 61 usta için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Yücel Gecioğlu, yaptığı konuşmada, D-100 kara yolu üzerinde yer alan ilçe oto sanayisinin binlerce kişiye hizmet verdiğini söyledi.

İş yerlerinin çalışanlar ve müşteriler için güvenilir ve sağlıklı hale getirilmesinin herkesin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini belirten Gecioğlu, şunları kaydetti:

"İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemek amacıyla titizlikle uygulanması gereken önemli bir konudur. Oto sanayimizde bu konulara azami derecede dikkat edildiğini gözlemliyoruz. iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü personelin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için bu tür eğitimlerin düzenlenmesini de önemsiyoruz. Oda olarak sanayi esnafımızın daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda müşterilerine hizmet verebilmesi adı bu tür çalışmalarımız devam edecek. Katılımlarınızdan ötürü hepinize şükranlarımı sunarım."

Makine Teknolojisi Öğretmeni Özgür Demirbaş tarafından verilen İSG eğitiminin ardından ustalar ve okul yönetimi, mesleki eğitim ile ilgili sorun ve önerileri de dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
