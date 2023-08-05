Tosya'da Otluk Alanında Yangın Çıktı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Ayanlar Camisi yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, elektrik trafosuna ve çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 1 dekar otluk alan zarar gördü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ot yangını meydana geldi.
İlçenin Bahçelievler Mahallesinde bulunan Ayanlar Camisi yanındaki otluk alanda henüz bilinemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arasözler yangına müdahale etti.
Yangın, elektrik trafosuna ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dekar otluk alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel