Tosya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Tosya- Kastamonu kara yolu Kaleyakası mevkisinde bağ evlerinin bulunduğu meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğünden 70 Tosya Belediyesinden ise 10 personel müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.