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Tosya'da Orman Yangını Çıktı

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KASATAMONU'nun Tosya ilçesinde, Dilküşah Mahallesi Çamlıdere mevkinde sarıçam ormanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

KASATAMONU'nun Tosya ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Dilküşah Mahallesi Çamlıdere mevkinde sarıçam ormanında saat 18.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 67 personel ve yangın söndürme araçları ile alevlere müdahele ediyor.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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