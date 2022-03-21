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Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
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Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlama programında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Mahmut Sami Otlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tosya Kaymakamı Ferhat Özen ve Tosya Belediye Başkan Vekili Tekin Süzük örste demir dövdü.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından çeşitli yarışmaların düzenlendiği program, yemek ikramıyla sona erdi.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Nevruz Bayramı, İstiklal Marşı, Anadolu Lisesi, Kastamonu, Güncel, Haberler

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