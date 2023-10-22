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Tosya'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü yaralandı. Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki motosiklet çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücüler ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine götürüldü.