Tosya'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü yaralandı. Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki motosiklet çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücüler ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine götürüldü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde M.G'nin kullandığı 37 KB 307 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 37 ACM 649 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel