Tosya'da Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan T.U. idaresindeki 37 GG 734 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan aracın tekeri koptu. Kazada araçta bulunan E.U. hafif yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU