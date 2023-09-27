Tosya'da Kaçak Tütün Operasyonu: İki İş Yerinde Ürünler Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iki ayrı iş yerinde çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda sahte bandrollü boş makaronlar, doldurulmuş makaronlar, sahte bandrollü pipo ve kıyılmış tütünler bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda iki ayrı iş yerinde çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Kastamonuİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki ayrı iş yerine yapılan operasyonda, 42 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron, 7 bin 250 adet doldurulmuş makaron, 4 adet sahte bandrollü pipo ve 8 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU