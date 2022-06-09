Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı - Haberler

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Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Tosya Halk Eğitimi Merkezi tarafından Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı ile vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.

Tosya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nesrin Avcı, stantları gezen protokol üyelerine ürünlerle ilgili bilgi verdi.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

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