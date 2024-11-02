Üye Girişi
Haberler

Tosya'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Tosya'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya Müftülüğü, Hamzababa ve Hafız Recep Efendi Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 32 öğrenci için bir icazet töreni düzenledi. Törende kuran tilaveti yapıldı, hafızlara teşekkür edildi ve dualar edildi.

Tosya Müftülüğü Hamzababa ve Hafız Recep Efendi Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 32 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan, buradaki konuşmasında, gündüz ders dinleyip gece nöbet tutarak adeta anne baba gibi hafızlarla ilgilenen Kur'an kursu hocalarına teşekkür ederek, "Hafızlarımıza da Rabb'imizin kelamını ezberledikleri, çok kutsal ve değerli bir işi yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Hamzababa Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Akbıyık da desteklerinden ötürü emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi vaizi Nuri İbrahim Ateş'in yaptığı duanın ardından tören sona erdi.

Törenin ardından hafızlar, ilahiler söyleyerek Ulu Cami önünden Meraş-i Abdurrahman Paşa Camisi'ne kadar yürüdü.

Törene Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti

 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen başkandan zehir zemberek sözler
DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?

DEM Parti'nin ağır topuna sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.