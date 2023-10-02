Tosya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan R.U idaresindeki 16 LBS 46 plakalı hafif ticari araç, Sapaca köyü mevkiinde şiddeti yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu.
Kazada yaralanan olmazken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel