Tosya'da Gençlik Haftası kutlandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Gençlik Haftası dolayısıyla, ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel