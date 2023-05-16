Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tosya'da Gençlik Haftası kutlandı

Tosya'da Gençlik Haftası kutlandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Gençlik Haftası dolayısıyla, ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Gençlik Haftası Hisarcık Gençlik Tosya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title