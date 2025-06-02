Tosya'da Geçici Kurban Pazarı Açılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 15 Mayıs'ta kapatılan canlı hayvan pazarı geçici süreyle 10 kilometre uzağa taşınarak tekrar açılacak.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede çıkan şap hastalığından dolayı mevcut hayvan pazarının kapatılması sebebiyle kurbanlık hayvan alamayanlar ile mevcut kurbanlık hayvanlarını satamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla hastalık çevresini kapsayan 10 kilometre karantina koruma bölgesi dışındaki Karabey Jandarma Karakolu karşısı, Çifter Yolu Girişinde 4-5 Haziran tarihlerinde 2 gün 07.00 ile 12.00 saatleri arasında geçici kurban pazarı kurulmasının uygun görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Söz konusu geçici kurban pazarına girişler için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Sadece Tosya ilçesine kayıtlı işletmelere ait hayvanlar olmalı. İlkbahar Şap aşıları yapılmış olmalı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınmış büyükbaş hayvanlar için pasaport ile küçükbaş hayvanlar için hayvan listesi (getirilen küçükbaş hayvanların kulak küpeleri listede işaretli olacak şekilde) pazara girişlerde sunulmak üzere yetiştiricinin yanında olmalı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeyenler Geçici Kurban Pazarına kesinlikle sokulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tosya'da şap hastalığının görülmesi üzerine, 25 merkez mahalle ile 15 köy karantina kapsamına alınmıştı.