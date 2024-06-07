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Tosya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar Gazze'ye destek sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Programda yapılan konuşmalarda, Filistin'deki acımasız saldırılar kınandı ve insanlığın dur demesi gerektiği vurgulandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Ulu Camii'den başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Özipek, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde kanlı bir vahşet yapıldığını söyledi.

Binlerce masumun acımasızca katledildiğini dile getiren Özipek, "Refah'taki çadır kampına yapılan ahlaksızca ve kalleşçe saldırılarla zirve noktasına ulaştığı ve büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bine yakın masum insanın katledildiği 8 aylık zaman diliminde artık Gazzeliler için gidilebilecek güvenli bir mekan, sığınacak emin bir çatı kalmadı." dedi.

Gazze'nin iyi ile kötünün arasını ayıran keskin bir kılıç olduğunu belirten Özipek, "Artık insanlığın önünde iki yoldan başka yol kalmadı. ya hak ve vicdan adına ayağa kalkıp 'Dur' diyeceğiz ya da korkakça sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.

Tosya ilçe vaizi Ebubekir Karazehir tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.

Yürüyüşe Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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