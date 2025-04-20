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Tosya'da Etil Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Tosya'da Etil Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan operasyonda, bin litre etil alkol ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bin litre etil alkol ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Tosya uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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