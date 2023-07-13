Tosya'da Elektrik Direği Yangına Neden Oldu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde elektrik direğinden kopan kablo yangına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğine bağlı bir kablo koptu. Kopan elektrik kablosu, düştüğü boş arazide yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerce elektrik direğinde kopan kablo düzeltildi. (DHA)