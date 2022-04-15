D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TOSYA, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Yazıçamaltı mevkiinde İstanbul istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan H.İ. idaresindeki 37 PS 337 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters durdu. Kazada sürücü H.İ. ve bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik ekipleri olay yerinden yol güvenliğini sağlayarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Sedat Ağacıkoğlu - İHA)

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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