Tosya'da çıkan yangında otomobil ile samanlık kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında, otomobil ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Civriz'e ait Kaleyakası mevkisinde bulunan samanlıkta henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, içinde yaklaşık 70 balya samanın bulunduğu samanlık ile otomobil kullanılamaz hale geldi.