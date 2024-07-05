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Tosya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bazı kümes hayvanları da telef oldu. Evde bulunanlar ise yara almadan kurtuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çevlik köyünde Yaşar Bozkaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bazı kümes hayvanları da telef oldu.

Yangın esnasında evde olan Yaşar Bozkaya ve eşi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, gazetecilere, sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiyeye haber verdikten sonra köylülerle müdahale ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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