Tosya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan tuğla fabrikasında işçilerin kaldığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Sapaca Köyü mevkisinde bulunan tuğla fabrikasında işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel