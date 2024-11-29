Tosya'da Çıkan Yangında 2 Katlı Ev Zarar Gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan yangında Fazlı Büyük'e ait 2 katlı ev zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.
Yunus Emre Mahallesi'nde Fazlı Büyük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.