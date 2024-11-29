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Tosya'da Çıkan Yangında 2 Katlı Ev Zarar Gördü

Tosya'da Çıkan Yangında 2 Katlı Ev Zarar Gördü
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan yangında Fazlı Büyük'e ait 2 katlı ev zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

Yunus Emre Mahallesi'nde Fazlı Büyük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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