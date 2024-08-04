Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangın, kısa sürede büyüyerek kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Tosya Meslek Yüksekokulu mevkesinde Z.S'ye ait tarım arazisinde henüz bilinemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.