Tosya'da Çiğdem ve Yabani Sıklamen Çiçekleri Erken Açtı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiğdem ve yabani sıklamen çiçekleri yaklaşık bir ay erken açtı.

İlkbaharın müjdecisi sayılan ve ilçede genellikle şubat ayı sonlarına doğru açan çiğdem ve yabani sıklamen çiçekleri, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaklaşık bir ay erken açtı.

Çiftçi Alperen Kalaycı, AA muhabirine, Tosya'da hava sıcaklıklarının ara ara da olsa mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Meyve bahçesinde güneşi gören sümbül ağaçlarının ve güllerin tomurcuklanmaya başladığını belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Isınmaya başlayan toprakla genellikle şubat ayı sonu veya mart ayı başı gibi açan çiğdem ve yabani sıklamen çiçekleri, yüzünü göstermeye başladı. Bölge bölge de olsa meyve bahçelerimizde açan çiçekleri baharın müjdecisi olarak adlandırırız. Ancak özellikle erken çiçek açan meyve ağaçlarında zirai don da olabilmektedir. İnşallah böyle olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmayız."