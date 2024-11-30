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Tosya'da Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Gerçekleşti

Tosya'da Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Gerçekleşti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmalarına 90 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi. Sporcular, 17 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları gerçekleştirildi.

Sapaca köyü mevkisinde düzenlenen yarışmaya 90 sporcu katıldı.

Kastamonu Atletizm İl Temsilcisi Sezer Çalışkan, gazetecilere, ilçede bölgesel kros yarışmasının 1. kademe ayağının yapıldığını söyledi.

Yarıya 10 ilden sporcuların katıldığını belirten Çalışkan, "Zeminimiz, parkurumuz çok güzel. Çocuklarımız da memnun kaldı. Kimse sakatlanmadan yarışmamızı tamamladık. Ankara'da Türkiye şampiyonası olacak. Buradaki derece yapan sporcularımız 17 Aralık'ta Ankara'da başarı sağlamaya çalışacak." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Tosya Belediyesi de katılımcılara etli pilav ikram etti.

Ödül törenine Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin, Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Derya Demirci, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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