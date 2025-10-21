Haberler

Tosya'da Bıçaklı Kavga Davasında Yargılama Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bıçaklı kavga eden iki komşunun yargılanmasına devam edildi. Sanık A.Ş, M.B'nin kendisine saldırdığını savunurken, M.B ise kendisini korumak için bıçağı aldığını belirtti. Mahkeme, A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bıçaklı kavga eden 2 komşunun yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ş. ile tutuksuz yargılanan mağdur-sanık M.B. ve avukatları katıldı.

Sanık A.Ş, savunmasında, M.B'nin kendisine saldırıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"M.B'nin evine bizim evden su akıtıyormuş kapıma geldi göstermek için evine gittik konuştuk, 'benlik bir sorun varsa karşılarım' dedim. Ben evden çıkarken bana küfür edip parmak salladı. Daha sonra konuştuğum eşim bana daha önceden de ben evde yokken eve gelip rahatsız ettiğini ve korktuğunu söyledi. Bu konuşmanın üzerinden 5 dakika geçti geçmedi M.B. kapıyı çaldı, elinde bıçak vardı, üzerime gelince ben de evden bıçak aldım. M.B. saldırınca elimdeki bıçağı yere atıp elinden tuttum. Aramızda çıkan boğuşma sırasında yanlışlıkla yaraladım. Bilerek yapmadım, beraatımı istiyorum."

M.B ise savunmasında A.Ş'nin iddialarını reddederek, evine akan suyu göstermek için A.Ş'yi evine götürdüğünü, dönüşte küfür etmediğini, belli bir süre sonra A.Ş'nin evlerinin kapılarını sert şekilde kapattığını ve ardından apartmanda küfrettiğini duyduğunu, ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığında A.Ş'nin bıçakla kendisine saldırdığını söyledi.

M.B, kendisini korumak amacıyla evinden bıçak aldığını ve çıkan arbedede yaralandığını, olaya komşuları S.T'nin müdahale ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Tosya ilçesinde geçtiğimiz haziran 2024'te A.Ş, ile alt komşusu M.B. arasında tartışma çıkmış, A.Ş. bıçakla M.B'yi yaralamıştı.

Davanın iddianamesinde, tutuklanan A.Ş'nin "öldürmeye teşebbüs", M.B'nin ise "yaralama" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.