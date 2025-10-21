Tosya'da Bıçaklı Kavga Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bıçaklı kavga eden 2 komşunun yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ş. ile tutuksuz yargılanan mağdur-sanık M.B. ve avukatları katıldı.

Sanık A.Ş, savunmasında, M.B'nin kendisine saldırıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"M.B'nin evine bizim evden su akıtıyormuş kapıma geldi göstermek için evine gittik konuştuk, 'benlik bir sorun varsa karşılarım' dedim. Ben evden çıkarken bana küfür edip parmak salladı. Daha sonra konuştuğum eşim bana daha önceden de ben evde yokken eve gelip rahatsız ettiğini ve korktuğunu söyledi. Bu konuşmanın üzerinden 5 dakika geçti geçmedi M.B. kapıyı çaldı, elinde bıçak vardı, üzerime gelince ben de evden bıçak aldım. M.B. saldırınca elimdeki bıçağı yere atıp elinden tuttum. Aramızda çıkan boğuşma sırasında yanlışlıkla yaraladım. Bilerek yapmadım, beraatımı istiyorum."

M.B ise savunmasında A.Ş'nin iddialarını reddederek, evine akan suyu göstermek için A.Ş'yi evine götürdüğünü, dönüşte küfür etmediğini, belli bir süre sonra A.Ş'nin evlerinin kapılarını sert şekilde kapattığını ve ardından apartmanda küfrettiğini duyduğunu, ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığında A.Ş'nin bıçakla kendisine saldırdığını söyledi.

M.B, kendisini korumak amacıyla evinden bıçak aldığını ve çıkan arbedede yaralandığını, olaya komşuları S.T'nin müdahale ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Tosya ilçesinde geçtiğimiz haziran 2024'te A.Ş, ile alt komşusu M.B. arasında tartışma çıkmış, A.Ş. bıçakla M.B'yi yaralamıştı.

Davanın iddianamesinde, tutuklanan A.Ş'nin "öldürmeye teşebbüs", M.B'nin ise "yaralama" suçundan cezalandırılması isteniyor.