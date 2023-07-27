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Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki kişi yaralandı.

Bilgin Emirhan yönetimindeki 55 DH 933 plakalı otomobil, ilçenin Suluca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Elisa Çabuk yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

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