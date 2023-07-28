Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Elisa Çabuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tosya'nın Suluca köyü mevkisinde otomobilin bariyerlere çarpması nedeniyle ağır yaralanan Elisa Çabuk (14) tedavi gördüğü Tosya Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Bilgin Emirhan yönetimindeki 55 DH 933 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, otomobilde yolcu olarak bulunan Elisa Çabuk, ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel