Tosya'da Arkadaşını Öldüren Sanığa 16,5 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 16,5 yıl hapse çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Hakan K. ile silahla vurularak öldürülen Mustafa Bırtlak'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Hakan K, duruşmadaki savunmasında, olay sırasında Bırtlak'ın belinde silah olduğunu bildiğini, korktuğu için cinayeti işlediğini öne sürerek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, "kasten öldürme" suçunu tahrik altında işlediği gerekçesiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, söz konusu suçtan önce müebbet hapse çarptırdığı sanığa verdiği cezayı, suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 6 aya indirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 Nisan'da Hakan K, arkadaşı Mustafa Bırtlak'a aralarında çıkan tartışma sonucu tüfekle ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Bırtlak kurtarılamamıştı.