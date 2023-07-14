Tosya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada arı kovanı yüklü kamyonet devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada arılar etrafa dağıldı ve güvenlik güçleri müdahale edemedi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.