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Tosya'da Arazi Toplulaştırma Projesi Başlıyor

Tosya'da Arazi Toplulaştırma Projesi Başlıyor
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 12.837 hektar alanda arazi toplulaştırılması yapılacak. Proje için 255 milyon lira ödenek ayrıldı ve yer teslimine 10 gün içinde başlanacak. Proje, ilçenin tarımsal sorunlarına çözüm getirecek.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 26 köy ile 2 mahalleyi kapsayan 12 bin 837 hektar alanda arazi toplulaştırılması yapılacak.

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 255 milyon lira ödenek ayrılan proje için 10 gün içerisinde yer tesliminin yapılacağını belirtti.

Bin gün içerisinde tamamlanacak projenin ilçenin 100 yıllık sorununu çözeceğini belirten Takır, şunları kaydetti:

"İhalesi ve yapım sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalanan proje, Akbük, Aşağıdikmen, Aşağıkayı, Bayat, Çaykapı, Çepni, Çevlik, Dağardı, Karabey, Kargın, Kayaönü, Kınık, Büyükkızılca, Kösen, Kuşcular, Küçükkızılca, Küçüksekiler, Ortalıca, Sapaca, Büyüksekiler, Sevinçören, Sofular, Suluca, Yenidoğan, Yukarıkayı ve Zincirlikuyu köyleri ile Dilküşah ve Karşıyaka mahallelerini kapsamaktadır. Bu 28 yerleşim biriminde 12 bin 837 hektar alanda arazi toplulaştırılması yapılacaktır. Bu proje sayesinde parseller büyüyecek, modern tarım teknikleri ve tasarruflu sulama metotlarının uygulanması kolaylaşacak, sağlanan katma değer sayesinde arazi değerinde de artış meydana gelecektir."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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