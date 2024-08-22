Tosya'da anız yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çevlik köyü yakınlarında biçilmiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Kısa sürede ilerleyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bölgeye, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle birlikte köy sakinleri de traktörler ve kendi imkanları ile yangına müdahale etti.

Yaklaşık 15 dekar alanda etkili olan yangın, köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.